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Ahmed 2 bin 717 gündür, Lupungu 334 gündür kaçak!

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Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde Esadig Marjab Ahmed’in 2717 gün, Leon Mabilanga Lupungu’nun ise 334 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edildi

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Ahmed 2 bin 717 gündür, Lupungu 334 gündür kaçak!
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Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilerek, tutuklanan Esadig Marjab Ahmed ile Leon Mabilanga Lupungu dün mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlıların 3 Mart tarihinde saat 20.30 raddelerinde Lefkoşa’da Girne caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edildiğini söyledi.
Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Esadig Marjab Ahmed’in 25.10.2016 tarihinden beridir toplamda 2717 gün, Leon Mabilanga Lupungu’nun 05.05.2023 tarihinden beridir toplamda 334 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini açıkladı.
Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını belirterek, davalarında hazır bulunması sağlamak maksatlı 20 gün süre ile merkezi cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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