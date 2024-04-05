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Sahtekarlıkla daire kiralayan zanlı kaçak çıktı

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Kendisine ait olmayan daireyi başkalarına kiralayarak, 2022 yılından beri sahtekarlıkla yüklü miktarda para temin eden Cüneyt İnce’nin 558 gündür kaçak yaşadığı ortaya çıktı

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Sahtekarlıkla daire kiralayan zanlı kaçak çıktı
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Kendisine ait olmayan daireyi başkalarına kiralayarak sahtekarlıkla para temin eden Cüneyt İnce tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
 “Sahtekarlıkla para temini” , “sahte evrak düzenleme”, “sahte evrağı tedavüle sürme” ve “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan zanlı hakkındaki olguları polis memuru aktardı. 
Polis, zanlının 25 Eylül 2022 tarihinde, Gönyeli bölgesinde bulunan bir dairenin kendisinin olduğunu beyan ederek, 350 dolar nakit para karşılığında R.S.E.A.'ya, 30 Eylül 2022 tarihinde bin 610 sterlin nakit para karşılığında I.A.A.’ya, 30 Eylül 2022 tarihinde 200 dolar ve 32.400 TL nakit para karşılığında A.K.A.A.'ya kiralayarak sahtekarlıkla para temin ettiğini belirtti.
Polis, zanlının aynı konutu sahte bir kira mukavelesi düzenleyip, imzalayıp, tedavüle sürüp 79.500 TL para karşılığında A.T.Ö.'e kiralayarak sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.
Polis, zanlı hakkında ilk şikayetin 8 Ekim 2022 tarihinde yapıldığını ve aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden derdest emri temin edildiğini ancak zanlının sürekli adres değiştirdiği için  tespit edilemediğini söyledi. Polis, zanlının 3 Mart 2024 tarihinde Lefkoşa Adli Şube'ye gelerek polise teslim olduğunu belirtti. 
Polis, zanlının bir gönüllü ifade verdiğini ve mesele ile ilgili olarak tüm bankalar ile yazışmaların devam ettiğini anlattı. Polis, suçun ciddiyetine ve zanlının 558 gündür ikamet izinsiz olduğuna değinip, iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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