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Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu

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Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu

Ağırdağ yolunun batı kısmında başlayıp ormanlık alana yayılan yangının çevre emniyeti sağlanarak, kontrol altına alındı.  

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın sonucu ilk tespitlere göre;  yaklaşık 30 dönümlük alan içerisinde bulunan,  çam,  selvi, zeytin ağaçları,  makilik alan, kuru otların yanı sıra bir ağıla ait yığın halde bulunan balyalar yandı. 

Yangına, polis itfaiye, Orman  Dairesi,  Sivil Savunma ekipleri, bölge halkı ve Belediyelere ait su tankerleri ile müdahale edildi.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

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