Hamitköy’de üç imza birden

AKSA Süper Ligde 2021 – 2022 sezonu hazırlıklarını teknik direktör Ahmet Sakallı yönetiminde sürdüren Hamitköy, transferlerle de kadrosunu güçlendiriyor.

Hamitköy bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda, 3 futbolcuya imza attırdı. Çetinkaya’dan Toykan Hacet, Küçük Kaymaklı’dan İbrahim Kaba ve Mağusa Türk Gücü’nden Mehmet Çil’e resmi imzaları attırdı. İmza töreninde teknik direktör Ahmet Sakallı da yer aldı.Hamitköy daha önce de RifatHacıarifoğlu’nu kadrosuna katmıştı.

