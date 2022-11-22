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Ağır yaralanan Hasan Öztürk kurtarılamadı

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Mehmetçik-Pamuklu'daki trafik kazasında ağır yaralanan Öztürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

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Ağır yaralanan Hasan Öztürk kurtarılamadı
 

Karpaz - İskele ana yolunun Mehmetçik-Pamuklu kavşağında bu sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki Hasan Öztürk, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah 07.40'ta, Karpaz - İskele ana yolu üzerinde Kumyalı’da sakin Hasan Öztürk (E-18), yönetimindeki  FE 884 plakalı salon araç ile Kumyalı'dan İskele'yedoğru seyrettiği sırada, Mehmetçik - Pamuklu dört yol kavşağına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı.
Kaza sonucu ağır yaralana araç sürücüsü Hasan Öztürk, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
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