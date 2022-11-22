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Gardiyanoğlu, “Son sözleri UBP yaşayacak”

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Belediye Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, UBP Parti Eski Genel Sekreteri Salih Miroğlu’nu ölüm yıl dönümü nedeniyle andı

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Gardiyanoğlu, “Son sözleri UBP yaşayacak”

 

 

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Belediye Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, UBP Parti Eski Genel Sekreteri Salih Miroğlu’nu ölüm yıl dönümü nedeniyle andı.

Çok iyi bir insan olmasının yanı sıra ülkesi, devleti ve partisi için son nefesine kadar yaptıklarıyla kendilerine rehber olduğunu vurgulayan Gardiyanoğlu, mesajında, “Erken yaşta hayatımızdan ayrılan sevgili ağabeyimiz Salih Miroğlu’nun ölüm haberi 17 yıl önce hepimizde bir şok etkisi yaratmıştı. Henüz 52 yaşında son nefesini verirken bize duyurduğu son sözü ‘UBP yaşayacak’ olmuştu.  Partimiz ve ülkemiz için değerli insan Miroğlu, insan odaklı yaklaşımı, birleştirici karakteri ile ülkemize ve milletimize unutulmaz izler bıraktı. Onun en zor günlerinde bile partimize verdiği önem, yaşamı pahasına partisi için verdiği mücadele unutulmadı, unutulmayacak.  Salih Ağabeyimizin ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

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