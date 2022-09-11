Ağıllar bölgesinde büyük yangın

İskele kazasına bağlı Ağıllar köyünün kuzey doğu kısmında tepelik alanda saat 12.30’da yangın çıktı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, henüz kontrol altına alınamayan yangına, havadan yangın helikopteri ile karadan ise Polis itfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ve çevre belediyelere ait su tankerleri ile müdahale ediliyor.
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