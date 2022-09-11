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Dikkatsizliği pahallıya mal oldu

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Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Bu sabah 06.00 sıralarında Türkmenköy-Beyarmudu yolunda yaşanan kazada iki kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre Mustafa Şevki (E-42) HS 664 plakalı araç  ile Beyarmudu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı.
Yol kenarında bulunan  teller ile teller altında bulunan taşlara çarpan Şevki takla attıktan sonra tarla içerisinde tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan HS 664 plakalı araç sürücüsü Mustafa Şevki ve araçta yolcu olarak bulunan Ersin Gazelci (E-52) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedaviye alındı. Açıklamaya göre Mustafa Şevki taburcu olurken, Ersin Gazelci Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
 
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