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Afrikalı genci darp eden gençler serbest

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Gönyeli’de arkadaşlarının trafik kazasında yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle Afrika kökenli bir kişiyi beyzbol sopalarıyla ciddi şekilde darp eden yaşları 15 ile 19 arasında değişen 6 genç, teminatla serbest bırakıldı

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Afrikalı genci darp eden gençler serbest
 
 
Lefkoşa’da Afrika kökenli bir şahsın birçok saldırgan tarafından darp edilmesi olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında "Kanunsuz Topluluk, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma" suçlarından tutuklanan zanlılar
15 yaşındaki isminin baş harfleri A.S. 17 yaşındaki isminin baş harfleri Ö.Ş., 18 yaşındaki isminin baş harfleri A.S.  16 yaşındaki isminin baş harfleri S.A., 19 yaşındaki Hakan Boz ve 19 yaşındaki Emir Furkan Yetiker mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Söz konusu zanlılar 11.09.2022 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde, kanunsuz olarak toplandıktan sonra bir taraf olup, arkadaşlarını darp ettiği gerekçesi ile Lefkoşa'da sakin Willian Antony Peters'i beyzbol sopaları ile vurarak adı edileni ciddi şekilde darp etmişti.
Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlıların ileride davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5’er bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı birer kefilin 150’şer bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
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