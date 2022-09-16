banner875
banner815
“Turizm ülkesiyiz diyoruz ama maalesef değiliz”
“Turizm ülkesiyiz diyoruz ama maalesef değiliz”
10 0
35.Miss Kuzey Kıbrıs ve 24.Bay Kuzey Kıbrıs seçildi
35.Miss Kuzey Kıbrıs ve 24.Bay Kuzey Kıbrıs seçildi
21 0
 
Bu hilkat garibesi inşaata kim izin verdi?
Bu hilkat garibesi inşaata kim izin verdi?
46 0
Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
85 0
Ataoğlu’ndan eşine doğum günü kutlaması
Ataoğlu’ndan eşine doğum günü kutlaması
16 0
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
26 0
Drag Yarışı nefesleri kesti
Drag Yarışı nefesleri kesti
21 0
banner797

Cinayet sanığının indirim talebine ret

banner476

Girne’de tartıştığı iş arkadaşı Eshref Abdulkairov’u bıçaklayarak öldüren ve 17 yıl hapse mahkûm edilen Melih Arnavut, cezasında indirim istedi, istinaf mahkemesi talebini reddetti

banner825
Cinayet sanığının indirim talebine ret
 
Girne’de 2017 Temmuz ayında sokak ortasında tartıştığı iş arkadaşı Eshref Abdulkairov’u bıçaklayarak öldüren ve 17 yıl hapse mahkûm edilen ve cezasında indirim isteyen Melih Arnavut’a istinaf mahkemesi talebini reddetti.
Arnavut, “adam öldürme, bıçak taşıma ve tasarrufu, rahatsızlık verme” suçlarından yargılanmıştı.
Sanık ile maktul olay günü 12 Temmuz 2017 tarihinde sanığın iş arkadaşı olan maktulle birlikte çıktığını, yolda yürürlerken şakalaşmaya başlamış ancak şakalaşmanın kavgaya dönüşmesiyle cinayetle sonuçlanmıştı.
Olay esnasında alkollü olan maktul ile sanık karşılıklı hakaretler etmiş, maktulün sanığın kolundaki saatin kırılmasına neden olmuş, buna sinirlenen sanık ise üzerinde taşıdığı 7 santimlik bıçakla maktulü karnından bıçaklayarak, maktulü öldürmüştü.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.