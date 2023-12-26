Ölümlü kazada sürücü serbest kaldı

Girne’de yönetimindeki su tankeriyle çarptığı emekli polis memuru 80 yaşındaki Ahmet Güzan’ın ölümüne neden olan Hasan Çaylı, teminatla serbest bırakıldı

Girne’de kullanımındaki su tankeri çarptığı emekli polis memuru 80 yaşındaki Ahmet Güzan’ın ağır yaralanarak, ölümüne neden olan sürücü Hasan Çaylı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İlk etapta yaralanmayla sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan ve geçtiğimiz hafta teminatla serbest bırakılan zanlı, Güzan’ın tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitirmesinin ardından yeniden tutuklandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlı, ikinci kez teminata bağlanarak, serbest bırakıldı.

Mahkeme, zanlının önceki teminat şartlarına ek olarak, bir kefilin daha 250 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Zanlı geçtiğimiz hafta da 2 kefilin 250 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması, 30 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile serbest bırakılmıştı.

KAZA NASIL OLMUŞTU

Girne’ de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde yönetimindeki TGT 760 plakalı su tankeri seyreden Hasan Çaylı, dikkatsizliği sonucu aynı tarihte saat 17.15’ te meydana gelen trafik kazası nedeni ile yolun sol şeridi içerisinde durmakta olan MS 741 plakalı motosiklet üzerinde oturmakta olan Mert Yusuf Bolatdemirci ve yol içerisinde yaya olarak durmakta olan Ahmet Güzan’a çarparak, ağır yaralanmalarına neden olmuştu.

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Ahmet Güzan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi acil servisine kaldırılarak görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip kafatası kırığı, beyin kanaması ve iki akciğer yaralanması nedeni ile Genel Yoğun Bakım servisine yatırılmıştı.

O günden bu yana yoğun bakında tedavi gören Ahmet Güzan, önceki gün yaşama veda etmişti.

Kazada yaralanan yaya Mert Yusuf Bolatdemirci ise Girne Dr.Akçiçek hastanesi acil servisine kaldırılarak görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesi acil servisine sevk edilerek görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olmuştu.

