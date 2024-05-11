90 bin TL’lik sahte faturalar düzenledi

Lefkoşa'da tıbbi malzemelere 90 bin 800 TL’lik sahte faturalar düzenleyen Adnan Altındağ tutuklandı

Lefkoşa’da tasarrufunda bulunan birçok evrak nedeniyle tutuklanan Serdinç Maypa’nın sözlü beyanı sonrası mahkeme emri ile mercek altına alınan evraklar başka suçları da gün yüzüne de çıkarmaya başladı.

Lefkoşa’da, 2022–2023 yılları içerisinde, 39 yaşındaki Adnan Altındağ'ın, yurt dışından Sağlık Bakanlığı için temin ettiği ve gerçekte 1 milyon 575 bin 655.54 TL’ye satın aldığı tıbbi malzemelere, 90 bin 800 TL’lik sahte faturalar düzenlediği tespit edildi.

Şahıs, faturaları Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne beyan ederek tedavüle sürdü ve tıbbi malzemelerin 90 bin 800 TL üzerinden gümrüklenmesini sağladı. Olay, polisin bilgisine gelmesi üzerine Adnan Altındağ tutuklandı.

Sahte Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Para Temin Etme ve Gümrük Yasasına Aykırı Hareket Etmek suçlarından tutuklanan zanlı Adnan Altındağ dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Söz konusu mesele Serdinç Maypa’nın tasarrufunda bulunan evrakların incelenmesi için mahkemenin emir vermesinin ardından başlatılan inceleme sonucunda ortaya çıktı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis,1 Nisan 2024 tarihinde mahkemenin Serdinç Maypa’nın tasarrufunda bulunan evrakların incelenmesi için vermiş olduğu direktif doğrultusunda soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis başlatılan soruşturma kapsamında yapılan tespitte, 2022 – 2023 yılları içerisinde Lefkoşa’ da faaliyet gösteren Zerberg Healthcare Trd. Ltd. işletmecisi olan zanlı Adnan Altındağ’ın KKTC Sağlık Bakanlığı’na temin ettiği Tıbbi malzemeleri KKTC’ye getirirken Türkiye’de faaliyet gösteren PRİZMA Grup Medikal isimli işletmeden 7 fatura karşılığında gerçekte 1,575,655.54 TL’ye satın aldığı halde söz konusu tıbbi malzemeleri beyan ederken sahte olarak düzenlediği AZİN Danışmanlık Mimarlık Medical Tic. Şti. isimli işletmeye ait 90,800 TL’lik faturaları KKTC Gümrük Dairesi’ne tedavüle sürüp 90,800 TL üzerinden gümrüklendiği tespit edildiğini söyledi.

Polis yapılan soruşturma üzerine birçok evrak temin edildiğini ve incelenmesinin sürdüğünü ayrıca incelenecek birçok fatura daha olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti

Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

