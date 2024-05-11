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Evden 10 gram uyuşturucu çıktı

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Lefkoşa’da Afrika uyruklu Joshua Uchendu Enyindah'ın evinde 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi

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Evden 10 gram uyuşturucu çıktı
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Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı önceki gün saat 14:00 sıralarında 26 yaşındaki Joshua Uchendu Enyindah'ın kalmakta olduğu evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.
Tutuklanan Zanlı Joshua Uchendu Enyindah dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru bulguları aktardı.
Polis, 9 Mayıs 2024 tarihinde polis ekibi tarafından Küçük Kaymaklı Lefkoşa'da sakin zanlı Joshua Uchendu Enyindah’ın ikametgahında 13:45- 14:15 saatleri arasında yapılan aramada; yaklaşık 10 Gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının suçüstü hali tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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