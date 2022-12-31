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9 kilo uyuşturucuya 9 yıl hapis

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Havaalanından KKTC'ye giriş yaparken bavulunda 9 kilo Hintkeneviri ile ilgili yakalanan Aikaterini Katsafadou, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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9 kilo uyuşturucuya 9 yıl hapis
N­arkotik polisinin gerçekleştirmiş olduğu başarılı “Son yolculuk” operasyonu neticesinde ele geçirilen 9 kilo Hintkeneviri ile ilgili yakalanan Aikaterini Katsafadou’nun aleyhindeki karar açıklandı. Sanık, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı
DAVA KONUSU OLAY NASIL OLMUŞTU
05.05.2022 tarihinde saat 15:10'de KKTC Havalimanından KKTC'ye giriş yapan sanık 38 yaşındaki Aikaterini Katsafadou'nun valizi içerisinde 9 paket halinde şeffaf naylon içerisinde 9 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunmuştu.
Sanık, 04.05.2022 tarihinde Yunanistan'da uyuşturucu işleriyle uğraştığını bildiği Makis isimli şahsın yönlendirmesi ile tanımadığı bir bayan şahıs ile görüşüp KKTC'ye gelmek için biletleri, KKTC'de kalacağı otele ait giriş belgelerini ve yolda ihtiyaçlarını karşılamak için 450 Euro para aldığı öğrenilmişti.
 
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