9 kilo uyuşturucuya 9 yıl hapis

Havaalanından KKTC'ye giriş yaparken bavulunda 9 kilo Hintkeneviri ile ilgili yakalanan Aikaterini Katsafadou, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

N­arkotik polisinin gerçekleştirmiş olduğu başarılı “Son yolculuk” operasyonu neticesinde ele geçirilen 9 kilo Hintkeneviri ile ilgili yakalanan Aikaterini Katsafadou’nun aleyhindeki karar açıklandı. Sanık, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

DAVA KONUSU OLAY NASIL OLMUŞTU

05.05.2022 tarihinde saat 15:10'de KKTC Havalimanından KKTC'ye giriş yapan sanık 38 yaşındaki Aikaterini Katsafadou'nun valizi içerisinde 9 paket halinde şeffaf naylon içerisinde 9 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunmuştu.

Sanık, 04.05.2022 tarihinde Yunanistan'da uyuşturucu işleriyle uğraştığını bildiği Makis isimli şahsın yönlendirmesi ile tanımadığı bir bayan şahıs ile görüşüp KKTC'ye gelmek için biletleri, KKTC'de kalacağı otele ait giriş belgelerini ve yolda ihtiyaçlarını karşılamak için 450 Euro para aldığı öğrenilmişti.

