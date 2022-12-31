Metehan’da Rum polisinin eziyeti sürüyor

KKTC Polisi toplam altı kabinle hizmet verirken, Rum polisinin tek kabinde işlem yapma inadı dün yine Metehan Sınır Kapısı’nda uzun araç kuyrukları oluşturdu

Kıbrıslı Rumlar yılbaşı alışverişi için dün yine Kuzey’e akın etti. Yoğunluk nedeniyle Metehan Sınır Kapısı’nda yine uzun kuyruklar oluştu.

Araç kuyruğu 2.5 kilometre uzunluğa ulaşırken, Rumlar Kuzey’e geçmek için neredeyse bir buçuk saat bekledi.

Metehan Kapısında Türk Kesiminde üç giriş ve üç çıkış olmak üzere KKTC Polisi toplam altı kabinle hizmet verirken özellikle kuzeyden güneye geçişlerde Rum Polisinin kontrolleri tek şeride düşürmesi, bir kez daha araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu.

Rumların KKTC’ye geçişlerini engellemek isteyen Rum Polisinin, kuzeyden güneye geçişlerde kontrol noktasını tek şeride düşürmesi, Metehan’da adeta izdiham yaşanmasına neden oluyor.

Kara Giriş Kapısı’nın gerek alt yapısı gerekse personel açısından aynı derecede Rum Polisi tarafından güçlendirilmesi halinde geçişlerin hızlanacağı biliniyor.

