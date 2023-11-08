Sahte reçete soruşturması kapsamında 9 eczacı daha tutuklandı. Polis, dün mahkemeye çıkarılan üç eczacı Ayşe Keten, Öznevir Erçal ve Senal Ataçağ’ın 89 sahte reçete sunduklarını açıkladı

‘Sahte reçete soruşturması” kapsamında 9 eczacı daha tutuklandı.

Zanlı konumundaki eczacılardan biri dün tutukluluk talebi ile Güzelyurt Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak, aleyhinde 3 gün süreyle ek tutukluluk emri alındı.

Tutuklu bulunan diğer beş zanlı ise, bugün tutukluluk talebi ile Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.

Önceki akşam ise Lefkoşa’da Ayşe Keten Eczanesi sahibi Ayşe Keten, Özerçal Eczanesi sahibi Öznevir Erçal ve Ataçağ Eczanesi sahibi Senal Ataçağ olmak üzere üç eczacı daha tutuklandı. Polis söz konusu üç eczacının toplamda 89 sahte reçete sunduklarının tespit edildiğini bildirdi.

Tutuklanan eczacılar Ayşe Keten, Öznevir Erçal ve Senal Ataçağ dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis olguları aktardı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Ayşe Keten’in doktorlar Niyazi Perk ve Güven Erkal ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara 2 bin 552 adet reçete gönderdiğini belirtti.

Polis, bu reçetelerden 120 tanesinin incelendiğini, 52 tanesinin sahte çıktığını açıkladı. Polis, ifadesi alınan 52 kişiden bazılarının reçete yazan ilaçların bir kısmını aldığını, bazılarının ise hiç almadığını beyan ettiğini açıkladı.

Polis, zanlıdan izahat istendiğinde 52 reçetenin kendisine ait olduğunu beyan ettiğini kabul ederken, sahte olduğunu kabul etmediğini söyledi.

Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Özerçal Eczanesinin işletmecisi Öznevir Erçal’ın da yine 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında doktor Güven Erkal ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara 2 bin 379 reçete gönderdiğini, bunlardan 150 tanesinin incelendiğini, 20 tanesinin sahte çıktığını söyledi.

Polis, zanlının eczanesinde yapılan aramada küpürü kesik, tarihi geçmiş ilaçlar, hastaların isminin kayıtlı olduğu not defteri ve elektronik eşyaların emare alındığını söyledi.

Polis, zanlı beyanında ilaçları doktor Güven Erkal’a bildirdiğini, doktorun da beli bir ücret karşılığında reçete yazdığını söylediğini aktardı.

Polis, Senal Ataçağ’ın da 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında doktor Niyazi Perk ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara 2 bin 436 reçete gönderdiğini, bunlardan 87 tanesinin incelendiğini, 17 tanesinin sahte çıktığını söyledi.

Polis, üç zanlının eczanelerinde emare alınan elektronik eşyaların inceleneceğini, üç zanlıdan alınan el yazı ve imza örneklerinin uzmanlar tarafından inceleneceğini belirtti.

Polis, son zamanlarda eczacıların hastaları arayarak, polis sizi ararsa reçetedeki ilaçları aldığınızı söyleyin şekilde telkinde bulunduğunu, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini belirterek, 3 gün süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına, avukatlarının talebi üzerine Senal Ataçağ’ın özel doktorunun, Öznevir Erçal’ın da tam teşekküllü devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

