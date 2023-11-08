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Kumar alışkanlığı, üç yılına mal oldu

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Yılmazköy’de çalıştığı iş yerine ait 384 bin TL değerinde kablo çalan Mehmet Yıldırım, üç yıl hapis cezasına mahkum edildi. Kararı okuyan yargıç, sanığın kumar alışkanlığı yüzünden ekmek yediği kapıya yanlış yaptığına dikkat çekti

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Kumar alışkanlığı, üç yılına mal oldu
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Yılmazköy’de çalıştığı iş yerine ait 384 bin TL değerinde yer altı kablosu çalan Mehmet Yıldırım hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 3 yıl hapse mahkum edildi.
Yargıç, sanığın 2023 yılı Mayıs-Ağustos ayları arasında müstahdemi olduğu Yılmazköy’de faaliyet gösteren bir işyerine ait toplam değerleri 384 bin TL olan çeşitli ebatlardaki yer altı kablolarını çaldığını söyledi. Yargıç, sanığın çaldığı kabloların bir kısmının Lapta’da bulunarak, emare alındığını belirtti.
Yargıç, sanığın çaldığı kabloların bir kısmını ise 27 Ağustos tarihinde Geçitköy’de faaliyet gösteren bir iş yerine satmak amacıyla götürdüğünü ifade etti. 
Yargıç, sanığın aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini ifade ederek, kumar alışkanlığı yüzünden ekmek yediği kapıya yanlış yaptığını söyledi.
Yargıç müstahdem tarafından sirkat suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngören, çok ciddi bir suç olduğuna vurgu yaptı. Bu suçun mahkemelerin gündeminde oldukça yaygın görüldüğünü söyleyen Yargıç, demirci ustası olan sanığın değeri oldukça yüksek olan yeraltı kablolarını çalıp, sattığına vurgu yaptı.
Yargıç, sanığın işlediği suçun fark edilmemesi üzerine fırsat buldukça konu suçu vazgeçmeden işlemeye planlı şekilde devam ettiğine vurgu yaptı.
Yargıç, sanığı kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup, oybirliği ile 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.
 
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