76 yaşında üç kilo uyuşturucuyla yakalandı

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Mormenekşe’de düzenlenen "Baston Operasyonu" kapsamında, 76 yaşındaki isminin baş harfleri G.A.ve 43 yaşındaki isminin baş harfleri H.T.’nin aracında yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.
G.A. ve H.T.’nin tasarruflarında toplam 3 kilogram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare alındı.
Bahse konu şahıslar tutuklandı.
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