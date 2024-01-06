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76 yaşında üç kilo uyuşturucuyla yakalandı

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Narkotik ekiplerinin Mormenekşe’de düzenlediği "Baston Operasyonu"nda üç kilo Hint keneviri türü uyuşturucu ele geçirildi, biri 76 yaşında olmak üzere iki kişi tutuklandı

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76 yaşında üç kilo uyuşturucuyla yakalandı
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Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Mormenekşe’de düzenlenen "Baston Operasyonu" kapsamında, 76 yaşındaki isminin baş harfleri G.A.ve 43 yaşındaki isminin baş harfleri H.T.’nin aracında yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.
G.A. ve H.T.’nin tasarruflarında toplam 3 kilogram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare alındı.
Bahse konu şahıslar tutuklandı.
 
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