Kayıt edilen öğrencilerin akıbeti araştırılıyor

Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli eğitim merkezine sahte lise diploması vererek, öğrenci izni alan Pakistanlı Zeeshan Shahzad Ali ile kayıt işlemlerini yaptıran Khayal Muhammad yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 6 Mart 2024 tarihinde başlatılan soruşturmada zanlıların 2023-2024 yılları arasında sahte olarak düzenlenmiş lise diplomasını Lefkoşa’da faaliyet gösteren Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli eğitim merkezine vererek, tedavüle sürüp sahtekarlıkla öğrenci kaydı temin ettiklerini söyledi.

Polis, eğitim merkezi hakkında Yüksek Öğretim Yüksek Planlama Denetleme Akreditasyon ve Kordinasyon Kurulu'ndan (YÖDAK) “izinsiz yüksek öğretim kurumu açma ve çalıştırma”, “sahte belge düzenleme”, “sahte belgeyi tedavüle sürme”, “sahte davranışla kayıt temini” ve “sahtekarlıkla para temini” meseleleriyle ilgili bir soruşturma başlatıldığını, tahkikatın halen devam ettiğini belirtti.

Polis, okul adına yapılmış 359 adet kayıt tespit edildiğini, kayıt edilen bu öğrencilerin akıbetin araştırılması, yasallık durumlarının araştırılması için İçişleri Muhaceret Dairesi ve Millî Eğitim Bakanlığı’na yazılar yazıldığını açıkladı.

ZANLILARIN TELEFONLAR İNCELEMEYE GÖNDERİLECEK

Polis, zanlılardan alınan cep telefonları içerisinde birçok diploma ve pasaport resimleri mevcut olduğunu, telefonların DATA İnceleme Şubesi’ne gönderileceğini ifade etti.

Polis, Zeeshan Shahzad Ali'nin her ne kadar öğrenci izni bulunsa da bahse konu izni sahtekarlıkla temin ettiği için Muhaceret Dairesi’nin Milli Eğitim Bakanlığından alınacak yazı ışığında zanlının izninin iptal edileceğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti.

Polis memuru, Zeeshan Shahzad Ali'nin KKTC'de herhangi bir bağlayıcı unsuru bulunmamakla birlikte serbest kalması halinde yasadışı yollardan KKTC haricine de çıkabileceğini ifade ederek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

SAHTE DİPLOMAYI İŞLEME ALAN KHAYAL MUHAMMAD TEMİNATA BAĞLANDI

Polis, Khayal Muhammad’in Avrupa doktora eğitiminin halen devam etmekte olduğunu ve yasal statüsü bulunduğunu ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlı Zeeshan Shahzad Ali'nin 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Yargıç, Khayal Muhammad’in ise yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispatı vücut yapmasına, 200 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 400 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına karar verdi.