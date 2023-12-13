68 yaşındaki Ömer Çetin aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Boltaşlı’da dün akşamüzeri evinde aniden rahatsızlanan 68 yaşındaki Ömer Çetin Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.



Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 47 yaşındaki Metin Koloğlu ile 53 yaşındaki Sultan Yiğit’in otopsi raporlarını da açıkladı.

Değirmenlik’te önceki gün rahatsızlanan, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Metin Koloğlu’nun (E-47) ölüm sebebi “kalp hastalığı, akciğer hastalığı ile dolaşım ve solunum yetmezliği” olarak belirtildi.

Önceki gece Adaçay’da evinde rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren Sultan Yiğit’in (K-53) ölüm sebebi “kalp kapağı hastalığı” olarak açıklandı.

