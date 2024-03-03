6,5 metre yükselikten düşerek boynunu kırdı

Girne’de bir inşaat alanda kalıp sökerken dengesini kaybederek yaklaşık 6.25 metre yükseklikten zemine düşen Ali Dönmez (E-51), boynunda kırık teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polis açıklamasına göre dün saat 10.00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

