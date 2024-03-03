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6,5 metre yükselikten düşerek boynunu kırdı

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6,5 metre yükselikten düşerek boynunu kırdı
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Girne’de bir inşaat alanda kalıp sökerken dengesini kaybederek yaklaşık 6.25 metre yükseklikten zemine düşen Ali Dönmez (E-51), boynunda kırık teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
Polis açıklamasına göre dün saat 10.00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
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