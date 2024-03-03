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“Kuzey Kıbrıs Turkcell Superbox hizmeti ile internetiniz dilediğiniz her yerde”

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in her yerde kullanabileceğiniz, 4.5G hızıyla, kuruluma gerek olmayan, prize takılarak anında kullanım imkanı sunan Superbox hizmeti ile fark yaratmaya devam ediyor

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“Kuzey Kıbrıs Turkcell Superbox hizmeti ile internetiniz dilediğiniz her yerde”
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Kuzey Kıbrıs Turkcell, tek bir prize takılarak, kurulum istemeyen 4.5G hızıyla hizmet sunduğu Superbox ürününü sürekli daha da ileri noktalara taşıyor. Hizmete başlamasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yüksekhızlar sunan Superbox ile ilgili Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç değerlendirmelerde bulundu. Superbox’la müşterilerine özel hızlar ve kapasiteler sunabildiklerinide ifade ederek Deniz Mungan Sonuç, bu hizmetin taşınabilir bir cihazla ve çok kolay olmasının önemine değindi.
 

“Anten veya kablo ihtiyacı bulunmuyor, tek priz yeterli”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç açıklamasında, kullandığı altyapı sayesinde Superbox’un taşınabilir bir teknoloji olduğunu, internete ulaşmak için tek bir elektrik prizinin yeterli olduğunu, anten ve kablo ihtiyacının ortadan kalktığını belirterek bunun aboneler için büyük bir kolaylık olduğuna değindi.

“Superbox 4.5G hızı ve 400GB’ta varan kota seçenekleri ile eşsiz bir müşteri deneyimi sunuyor”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür YardımcısıDeniz Mungan Sonuç, yaptığı değerlendirmede Superbox ile ev ve iş yerlerinde 4.5G altyapısı ile yüksek hızlı ve kaliteli internet sunduklarını vurgulayarak, cihazın 100 Mbps hızlara varan deneyim yaşattığını ifade etti.

Mungan açıklamasında,Superbox’un içinde bulunan SIM kart sayesinde başka bir internet şebekesine ihtiyaç duymadanbulunduğu yerdeki 4.5G baz istasyonuna bağlanıpinternet hizmeti sunulduğuna da değindi.Mungan ayrıca Superbox’un 400 GB’a varan kota ve ek paket seçenekleri ile müşterilerin data kullanımını rahatça karşılayabildiklerini ve eşsiz müşteri deneyimi sunduklarını belirtti.

Mungan Superbox’un 100GB, 150GB, 200GB ve 400GB paket seçenekleri ile sunulduğunu, paket kotalarına ek kullanım yapmak isteyen abonelere de ayrıca çözümleri olduğunu açıkladı. Açıklamada, Superbox taleplerinin Kuzey Kıbrıs Turkcell uygulaması, resmi web sitesi www.kktcell.com, 533 Kuzey Kıbrıs Turkcell Çağrı Merkezi veya Turkcell mağazalarından yapılabileceğini belirtti.

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