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6 mülteci yakalandı

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Mağusa'da 11 mülteci tespit edildi, 6'sı yakalandı

6 mülteci yakalandı
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Gazimağusa'da önceki akşam saatlerinde 11 mülteci tespit edilirken, 6'sı yakalandı.
KKTC hudutlarına getirilen 11 mülteciden yakalanan 6 kişi, diğer 5 mültecinin kendilerinden ayrılarak başka bir yöne gittiklerini söyledi. 
Yakalanan mülteciler, adaya geldiklerinde bilmedikleri bir bölgeye gizlendiklerini ve ardından tanımadıkları bir kişinin kendilerini alarak Mağusa sınırına götürdüğü ifadesini verdi. 
Yakalanan 6 kişilik grup polis tarafından PCR testi yapılmak üzere ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ardından da polis eşliğinde pandemi oteline yerleştirildi.
Diğer kaçak 5 mültecinin arama çalışmaları polis tarafından devam ediyor.
 
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