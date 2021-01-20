Gönendere’de ‘film çekimi’ huzursuzluğu

Bir yanda covid tedbirleri bir yanda 140 kişilik ekiple film çekimi! Gönendere köyünde yapılan ve TRT'den oldukça kalabalık bir ekibinin gerçekleştirdiği Kıbrıs Ada Kışı dizisinin çekimleri, bölgede endişe yarattı

Türkiye’nin resmi devlet kanalı TRT’nin, pandemi dönemi olmasına rağmen Gönendere’de 1964 ve 1974 dönemlerini konu alan film çekimi yapması, bölge halkını tedirgin etti.Serdarlı Belediyesi konu ile ilgili açıklama yaparak çekimler için Serdarlı Belediyesi’ne ve Gönendere Muhtarlığı’na ilgili merciler tarafından herhangi bir bilgi verilmediğini belirtilip çekim ekibinin kalabalık oluşundan dolayı bölge halkının tedirgin olduğu vurguladı.Serdarlı Belediyesi’nin denetimi sonucu film ekibinin TC Büyükelçiliği, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Kültür Dairesi’nden izinli olduklarının öğrenildiği belirtildi.TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Kıbrıs Ada Kışı dizisinin çekimleri ülkemizin çeşitli bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Dizi çekimleri için yaklaşık 140 kişilik ekip önceki gün Gönendere köyüne giderken, tanınmış oyuncuların bulunduğu ekip köyde kamera karşısına geçti.Kalabalık ekibin görev aldığı dizi çekimleri için bölge yetkililerini haberdar etmemesi ve halka da köyde dizi çekimi yapılacağı konusunda gerekli bilgilendirilmenin yapılamaması nedeni ile bölge halkı tedirginlik yaşadı.Türkiye’den gelen ekibin pandemi nedeni ile bulaşın yaşanmasına neden olabileceği konusunda köyde endişe yaşanırken, konudan çekimlere kısa bir süre kala haberdar edilen Serdarlı Belediyesi çekimlerin sona ermesinin ardından köyde dezenfekte çalışması yaptı.Konu ile ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım çekimlerden haberdar edilmemeleri nedeni ile kalabalık ekibin bölgeye gitmesinin haklı endişeye neden olduğunu kaydetti. Gerekli iletişimin kurulması ile ekibin karantina süreçlerini tamamlayıp çekime başladıklarını ve profesyonel olarak yürütülen çekimler için ülkeye gelen kadronun 3 günde bir PCR testlerinin yapıldığının öğrenildiğini belirten Kasım, “bu durum içimizi bir nebze de olsa rahatlattı, ancak haberdar edilmiş olsaydık, halkı uyarıp gerekli önlemleri daha erken alabilirdik” şeklinde konuştu.Kıbrıs Ada Kışı dizisi için Gönendere köyünde 7-8 saatlik çekim yapıldığı öğrenildi.TMC Film’in yapımcılığını üstlendiği, Yönetmenliğini Hakan İnan’ın, senaryosunun ise Başar Başarır ve Emre Özdir’in kaleme aldığı dizinin 1963-1974 hadiselerini konu aldığı öğrenildi. Ahmet Kural, Pelin Karahan ve Serkan Çayoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizinin kadrosunda Miray Akay, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve İbrahim Yıldız gibi tanınmış isimler yer alıyor. 60’şar dakikalık bölümlerden oluşacağı söylenen dizinin ise 26 bölümden oluşacağı belirtiliyor.Dizi çekimleri için oyuncuların geçtiğimiz Pazar günü Mağusa Limanı’nda da kamera karşısına geçtiği öğrenildi. Gönendere’de gerçekleştirilen çekimler sırasında ise köy lokalinin kullanıldığı edinilen bilgiler arasında.