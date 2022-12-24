6 araç sürücüsü tutuklandı, 18 araç trafikten menedildi

Ülke genelinde dün polisin yaptığı denetimlerde kontrol edilen 1331 araç sürücüsünün 275’i çeşitli suçlardan rapor edildi. Denetimler sonucunda 18 araç trafikten menedilirken, 6 araç sürücüsü ise tutuklandı.

Ülke genelinde dün polisin yaptığı denetimlerde kontrol edilen 1331 araç sürücüsünün 275’i çeşitli suçlardan rapor edildi.



Denetimler sonucunda 18 araç trafikten menedilirken, 6 araç sürücüsü ise tutuklandı.



Polis açıklamasına göre, kontroller sonucu 82 sürücü süratli araç kullanmaktan, 18’i de alkollü araç kullanmaktan rapor edildi.

