6 araç sürücüsü tutuklandı, 18 araç trafikten menedildi

Ülke genelinde dün polisin yaptığı denetimlerde kontrol edilen 1331 araç sürücüsünün 275’i çeşitli suçlardan rapor edildi.
Denetimler sonucunda 18 araç trafikten menedilirken, 6 araç sürücüsü ise tutuklandı.
Polis açıklamasına göre, kontroller sonucu 82 sürücü süratli araç kullanmaktan, 18’i de alkollü araç kullanmaktan rapor edildi.
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