Fransa'dan Microsoft'a 60 milyon euro ceza

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonundan (CNIL) yapılan açıklamada, Microsoft İrlanda'ya, insanların çerezleri kolayca kabul etmelerine imkan verirken aynı kolaylıkla reddetmelerine imkan vermediği gerekçesiyle ceza verdi.
Söz konusu cezanın 60 milyon euro olduğu bilgisi paylaşıldı.
ÇEREZ KULLANIMI
İnternet çerezlerinin (cookies) temel amacı kişilere yönelik özelleştirilmiş web sayfaları hazırlamak ve bilgileri gelecekte işleyebilmek adına kaydetmek.
Çerezler internet kullanıcılarına yönelik özelleştirilmiş içerikleri, reklamları sunmak için, bu bilgileri bünyesinde barındırıyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.