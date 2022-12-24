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Fransa'dan Microsoft'a 60 milyon euro ceza

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Fransa, teknoloji devi Microsoft'a çerez (cookie) kullanım politikasıyla ilgili 60 milyon euroluk ceza verdi.

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Fransa'dan Microsoft'a 60 milyon euro ceza
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Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonundan (CNIL) yapılan açıklamada,  İrlanda'ya, insanların çerezleri kolayca kabul etmelerine imkan verirken aynı kolaylıkla reddetmelerine imkan vermediği gerekçesiyle  verdi.

Söz konusu cezanın 60 milyon euro olduğu bilgisi paylaşıldı.

ÇEREZ KULLANIMI

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