banner913
banner932
Tüpgaza zam, akaryakıta indirim
Tüpgaza zam, akaryakıta indirim
18 0
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
67 0
 
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
16 0
Rallide 17 ekip yarışacak
Rallide 17 ekip yarışacak
47 0
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
14 0
14 derneğin 19 projesine 779 bin 850 TL'lik mali yardım
14 derneğin 19 projesine 779 bin 850 TL'lik mali yardım
12 0
Şehit Hasan Kara'ya 35 yıl sonra ilk anma
Şehit Hasan Kara'ya 35 yıl sonra ilk anma
30 0
banner996
banner985

500 Euro’ya sahte pasaport

banner989

Güney Kıbrıs’tan 500 Euro’ya aldığı sahte Pakistan pasaportu ile Havalimanı’ndan çıkış yapmak isteyen Muhammad Usman tutuklandı

banner974
500 Euro’ya sahte pasaport
banner971
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden temin ettiği sahte Pakistan pasaportu ile Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalanan Muhammad Usman dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlının 13 Aralık 2023 tarihinde saat 18.40’ta Havalimanı’nda Güney Kıbrıs’tan 500 Euro para karşılığında temin ettiği başka bir şahıs adına düzenlenen Pakistan pasaportu ve Rum kesimine ait oturma iznini transit olarak Türkiye üzerinden Belgrad'a gitmek maksadı ile görevli muhaceret memuruna ibraz ettiğini açıkladı. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.
Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının soruşturma amaçlı ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.