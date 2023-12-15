500 Euro’ya sahte pasaport

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden temin ettiği sahte Pakistan pasaportu ile Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalanan Muhammad Usman dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlının 13 Aralık 2023 tarihinde saat 18.40’ta Havalimanı’nda Güney Kıbrıs’tan 500 Euro para karşılığında temin ettiği başka bir şahıs adına düzenlenen Pakistan pasaportu ve Rum kesimine ait oturma iznini transit olarak Türkiye üzerinden Belgrad'a gitmek maksadı ile görevli muhaceret memuruna ibraz ettiğini açıkladı. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.
Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının soruşturma amaçlı ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
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