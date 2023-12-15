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Kazadan sonra Güney'e kaçan sürücü, geri döndü, tutuklandı

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Cengizköy-Yeşilyurt anayolunda motosiklete çarparak iki kişinin ağır yaralanmasına neden olduktan sonra Güney’e kaçan araç sürücüsü Kutret Şarafat, Bostancı Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tutuklandı

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Kazadan sonra Güney'e kaçan sürücü, geri döndü, tutuklandı
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Daha önce karıştığı bir trafik kazasından dolayı aranan Kutret Şarafat isimli şahıs önceki gün Bostancı Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tutuklandı.
20 Kasım’da saat 1.10 sıralarında Cengizköy - Yeşilyurt ana yolunda seyreden araç sürücüsü 28 yaşındaki Kutret Şarafat, dikkatsizliği sonucu, o esnada önünde aynı istikamette seyreden 22 yaşındaki Muhammad Hamad Nasrullah yönetimindeki motosikletin arka kısmına çarpmıştı.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammad Hamad Nasrullah ve motosiklette yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Zaryap Rashid, kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alınmıştı.
Kaza sonrası olay yerinden ayrılan araç sürücüsü Kudret Şarafat, kazanın hemen ardından Bostancı Kara Giriş Kapısı’ndan Güney Kıbrıs'a geçiş yapmıştı.
Kudret Şarafat’ın, cezadan kurtulmasını sağlamak amacıyla Bostancı Kara Geçiş Kapısı’na götürerek GKRY Bölgesi’ne geçmesine yardımcı olan Kudret Şarafat’ın babası 54 yaşındaki Niyazi Şarafat tutuklanmış ve ardından teminata bağlanmıştı.
 
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