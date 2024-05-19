5 kişi uyuşturucudan tutuklandı, 19 kişi ikamet izinsiz çıktı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Girne Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından dün, Esentepe’de eğlence düzenlenen bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi uyuşturucudan tutuklandı. Eğlence için evde bulunan 19 kişinin ise ülkede ikamet izinsiz oldukları tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’nda verilen bilgiye göre, operasyonda N.T.A.’nın (E-23) tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık puro ve akabinde Çatalköy’de bulunan evinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu inanılan madde bulundu.

O.P.A. (E-22) isimli şahsın tasarrufunda içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sigara ve yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, C.A.U’nun (K-28) tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet MDMA türü hap, M.J.O’nun (K-29) ise tasarrufunda içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sigara bulundu.

Bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen O.A.T. de (E-32) tutuklandı.

Operasyon kapsamında söz konusu evde eğlenceye katılmak için bulunan, üçüncü ülke uyruklu toplam 19 kişinin yapılan muhaceret kontrollerinde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz oldukları tespit edildi.

Polisin meseleyle ilgili soruşturma sürüyor.

