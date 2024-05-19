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475 sürücü rapor edildi

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475 sürücü rapor edildi
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Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde kontrol edilen 1978 araç sürücüsünün 475’i rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, denetimler sonucu; toplam 1 sürücü tutuklandı, 38 araç ise trafikten men edildi.
Rapor edilen trafik suçları ise şöyle:
“346’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 21’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 66’sı diğer trafik suçları.”
 
 
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