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458 gündür kaçak yaşıyordu

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Lefkoşa’da yol kenarında oturan Erfan Salehi’nin yapılan muhaceret kontrolünde ülkede 458 gündür kaçak yaşadığı ortaya çıktı

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458 gündür kaçak yaşıyordu
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KKTC’de kaçak yaşayan İranlı Erfan Salehi tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 1 Ocak 2024 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Lefkoşa'da Surlariçi bölgesinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube ekipleri tarafından atılan devriye sırasında yol kenarında oturan Erfan Salehi’nin yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren toplam 458 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını ve soruşturma yapıldığını belirtti. Polis, Çalışma Dairesi’nden gerekli araştırmanın yapıldığını ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının İran vatandaşı olduğunu ve ülkede yasal bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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