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Yılbaşı gecesi havaya ateş açtılar

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Gönyeli’de yılbaşı gecesi av tüfeğiyle havaya ateş açan üç kişi suçüstü yakalandı

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Yılbaşı gecesi havaya ateş açtılar
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Gönyeli’de yılbaşı gecesi havaya ateş açan Serdan Şenel, Şeren Senel ve Hayrettin Oben Bardak suçüstü tespit edildi. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlıların “kanunsuz ateşli silah taşıma kullanma ve tasarruf, kanunsuz patlayıcı madde kullanma taşıma ve tasarruf, meskun mahalde ateş etme” suçlarından mahkemeye çıkarıldığını söyledi. 
Polis, zanlılar Serdan Şenel, Şeren Senel ve Hayrettin Oben Bardak’ın 31 Aralık 2023 tarihinde, saat 23:55 sıralarında, Gönyeli’de Şht. Hatem Nine Sokak üzerinde tasarruflarında bulundurdukları av tüfekleri ile havaya ateş ettikleri esnada suçüstü tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Polis, 3 adet tüfeğin, 49 adet boş, 35 adet de dolu fişeğin emare alındığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, aleyhlerine getirilen davalara cevap vermediklerini ifade etti. Polis, üçü de KKTC vatandaşı olan zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 15’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için ikişer kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.  
 
 
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