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452 gündür kaçak yaşıyordu

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Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri tarafından kimlik kontrolü yapılan İranlı Roya Kaydari'nin 452 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığı tespit edildi

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452 gündür kaçak yaşıyordu
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KKTC’de kaçak yaşam süren İranlı Roya Kaydari tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.
Polis, 17 Nisan 2024 tarihinde saat 17.00 sıralarında Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 21.01. 2023 tarihinden beri toplam 452 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini söyledi. Polis, tutuklanan zanlıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, Muhaceret Dairesinden gereli ifadelerin alındığını belirtti. Polis, zanlının ülkede yasal bağı bulunmadığını ifade ederek, cezaevine gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.  
 
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