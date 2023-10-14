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3 doktor ve 3 eczacıya üçer gün tutukluluk

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3 doktor ve 3 eczacıya üçer gün tutukluluk
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Polisin yürüttüğü sahte reçete soruşturması kapsamında dün Gazimağusa bölgesinde göz altına alınan 3 doktor ve 3 eczacı bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede soruşturmayı yürüten polis çavuşu Mehmet Emin Doğan tahkikatla ilgili bilgi vererek, zanlıları suça bağlayıcı unsurları ve tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3’er gün tutuklu kalmalarını talep etti.
Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde görevli nöbetçi yargıç Mine Gündüz Serden de tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlıların 3’er gün polis nezaretinde tutuklu kalması, avukatlarının talebi üzerine sağlık sorunları yaşayan zanlıların da doktor kontrolünden geçmesi emrini verdi.
 
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