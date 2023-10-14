Süper Lig’de zorlu Pazar

Süper Ligde Pazar günü lider Mağusa Türk Gücü’nün ligin yeni ekiplerinden olan ve puanla tanışamayan Yeniboğaziçi’ne konuk olurken, Cihangir ile Yenicami, M.Karşıyaka ile Göçmenköy zirve yarışından kopmamak için kozlarını paylaşacaklar

Aksa Futbol Liglerinin 4. Haftası bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Ligde hafta pazartesi akşamı oynanacak Gençlik Gücü – Yeşilova maçıyla tamamlanacak, 1. Lig’de ise Pazar günü oynanacak üç maçla tamamlanacak.

Süper Ligin 4. Haftasında bugün üç maç oynanacak. İlk 3 haftayı kayıpsız geçerek liderlik mücadelesi veren Y.Dumlupınar ile üç puanlı MesaryaGazimağusa’da karşı karşıya gelecekler. Lige kötü bir başlangıç yaparak üç hafta sonunda puanla tanışamayan K.Kaymaklı bugün zorlu Lefkedeplasmanına konuk olacak. Bugün ayrıca ilk 3 puanını yeni teknik direktörü Turan Altay ile alan Çetinkaya, henüz galibiyeti olmayan Türk Ocağı ile Atatürk stadı’nda oynayacak.

BİRBİRİNDEN ZORLU 4 MAÇ

Aksa Süper Lig’de Pazar günü bir birinden zorlu 4 maç oynanacak. Bunlardan en önemlisi lider Mağusa Türk Gücü’nün ligin yeni ekiplerinden olan ve puanla tanışamayan Yeniboğaziçi ile Yeniboğaziçi’nde oynanacağı maç olacak.

Günün diğer önemli maçı ise liderin averajla takipçisi olan Cihangir ile 3 hafta sonunda 7 puanı olan Yenicami kozlarını Cihangir’de paylaşacak.

Sezon başında hedeflerini üst sıralar olarak belirleyen M.Karşıyaka ile Göçmenköy takımları Karşıyaka sahasında galibiyet için sahaya çıkacaklar.

Üst sıraları hedefleyen takımlardan olan ancak ilk 3 haftada 4 puanı bulunan Doğan Türk Birliği, ligin yeni ekiplerinden ve henüz puanı olmayan Pera L. Gençler Birliği’yle Girne’de karşı karşıya gelecek.

BİRİNCİ LİGİN ÜST SIRALARI BUGÜN OYNAYACAK

Aksa 1. Ligde ise bugün 5 yarın ise 3 maç oynanacak. Ligde üst sıralarda bulunan Lider M.Değirmenlik, takipçileri Mormenekşe, Gönyeli ve Yalova takımları bugün zorlu rakiplerle karşı karşıya gelecekler.

Lider M.Değirmenlik takımı takipçilerinden biri olan 6 puanlı Esentepe’yi konuk ederken, Mormenekşe ile zorlu M.HacıaliYılmazköydeplasmanına çıkacak.

Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 4. Hafta maç programı ve hakemleri şöyle:



SÜPER LİG 4.HAFTA

14 EKİM 2023, CUMARTESİ

15.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Y.Dumlupınar - Mesarya (Emre Öztaşlı)

15.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke - K.Kaymaklı (Osman Özpaşa)

15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya - Türk Ocağı (Utku Hamamcıoğlu)

15 EKİM 2023, PAZAR

15.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi - MağusaT.Gücü (Fehim Dayı)

15.00 Cihangir Stadı Cihangir - Yenicami (Evren Karademir)

15.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı M.Karşıyaka - Göçmenköy (Şakir Azizoğlu)

15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği - PeraL.G.Birliği (Ferhat Tuna)

16 EKİM 2023, PAZARTESİ

19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı ChinaB.G.Gücü - A.Yeşilova (Turgay Misk)



AKSA 1.LİG 4.HAFTA

14 EKİM 2023, CUMARTESİ

15.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.H.Yılmazköy - Mormenekşe (Kerem Eran)

15.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya - Yalova (Hüseyin Özkan)

15.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik - Esentepe (Mustafa Öztuğay)

15.00 Geçitkale Stadı Geçitkale - Gönyeli (Mehmet Sezener)

15.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy - BafÜ.Yurdu (Ali Özer)

15 EKİM 2023, PAZAR

15.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hamitköy - Girne H.Evi (İsmail Ercan)

15.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ünimar Maraş - Lapta (Olgun Canik)

15.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı - D.C.Çanakkale (Fatih Bardakçıoğlu)

