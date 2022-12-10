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260 sürücü rapor edildi, 23 araç trafikten men edildi

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Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 260 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi, 23 araç trafikten men edildi, 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.

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260 sürücü rapor edildi, 23 araç trafikten men edildi
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Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 9-10 Aralık tarihleri arasında ülke genelinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 1430 araç sürücüsü kontrol edildi.

103’ü belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma ve 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere toplam 260 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 23 araç trafikten men edildi ve 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.
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