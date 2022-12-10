Polisiye Haberler

Girne ve İskele'de hırsızlık... Girne'de bıçakla yaralama suçundan aranan zanlı tutuklandı... Bostancı'da yangın...

Hırsızlık olayları



Girne’de bir restoranda unutulan el çantasından nakit para çalınması ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık’ta Girne’de bir restoranda unutulan el çantasından 2 bin 275 TL nakit para çalınması ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen H.D.(K-23) tutuklandı.



Öte yandan, 1 Kasım – 3 Aralık tarihleri arasında İskele’de elektrik direkleri üzerinde bulunan elektrik kablolarının kesilip hasara uğratıldıktan sonra çalınması olayları ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada ise meselede zanlı olarak görülen H.E.(E-35) tutuklandı.



Bıçakla yaralama suçundan aranan zanlı tutuklandı

Girne’de dün 27 yaşındaki Yunus Salihoğlu’nu bıçakla yaralama suçundan aranan zanlı tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün Girne’de Naci Talat Caddesi’ndeki bir park yerinde, Yunus Salihoğlu’nu (E-27) bıçakla yaralama suçundan aranan zanlı E.K.(E-49) tespit edilerek tutuklandı.



Bostancı'da yangın

Bostancı’da bir evde çıkan yangında bazı eşyalar zarar gördü.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 15.30 sıralarında, Bostancı’da, Türkmen Sokak’ta Mehmet Portakalcı’ya ait evin yatak odasında yangın çıktı.

Yangında, 2 şilte, yorgan, battaniye ve yatağın ahşap kısımları yanarken, çıkan ısıdan 3 pencere camı kırıldı ve duvarlar islendi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.