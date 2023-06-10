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23 yıl sonra yakalandı, 18 ay hapse mahkum oldu

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1999 yılında 15 adet 100’lük Alman markını tasarruf edip, 4’ünü piyasaya sürdükten sonra, teminatla serbest bırakılan, ardından da yurt dışına kaçan Adem Alır, 23 yıl sonra yakalandı, 18 ay hapse mahkum edildi

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23 yıl sonra yakalandı, 18 ay hapse mahkum oldu
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“Sahte Banknot tasarrufu, tedavüle sürme, suçlarıyla yargılanan sanık Adem Alır’ın aleyhindeki karar açıklandı.
Alır, 1999 yılında 15 adet 100’lük Alman markını tasarruf etmiş, 4’ünü piyasaya sürdükten sonra, teminatla serbest bırakıldıktan sonra yurtdışına kaçmıştı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Yargıç Murat Soytaç, işlenen suçun ciddiyet, vahamet ve yaygınlığına değinip, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.
Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Soytaç, sanığa oybirliği ile 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.
 
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