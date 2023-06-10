Lefkoşa’da üç iş yeri kapatıldı

LTB ekipleri, Mayıs ayında 330 iş yerini denetledi. Denetimlerde 6 imha işlemi yapıldı, 27 birim ürüne el konuldu, 3 iş yeri kapatıldı, 7 iş yerine toplam 94 bin 940 TL para cezası kesildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ekipleri mayıs ayında toplam 330 iş yerini denetledi. Denetimler sonucunda 6 imha işlemi ve 27 birim ürünün müsaderesi yapılırken, 3 iş yeri de kapatıldı ve/veya faaliyetten men edildi. Yine denetimler kapsamında 19 iş yerine yazılı ihbar verildi, 7 iş yerine ise toplam 94 bin 940 TL para cezası kesildi.

Öte yandan, belediye sınırları içerisinde her iş yeri için belediyeden meslek izni almak zorunluluğu bulunuyor. İzin almadan açılan işletmeler için yasanın 122. Maddesi kapsamında 1 asgari ücret ceza uygulanıyor.

MESLEK İZİNSİZ İŞ YERİ AÇMAYA BİR ASGARİ ÜCRET CEZA

LTB’den verilen bilgiye göre, belediye sınırları içerisinde her iş yeri için belediyeden meslek izni almak zorunluluğu bulunuyor. İzin almadan açılan işletmeler için yasanın 122. Maddesi kapsamında 1 asgari ücret ceza uygulanıyor.

SAĞLIK KARNESİZ PERSONEL ÇALIŞTIRMANIN CEZASI ASGARİ ÜCRETİN %50’Sİ

Belediye sınırları içinde herhangi bir kişi, açılması izne bağlı olan işyerleri, belediyeden önceden yazılı izin almadan açamaz ve çalıştırılamaz. Yeni yasa kapsamında iş yeri izin harcı asgari ücretin % 4’ü, izin yenileme harcı ise yine asgari ücretin % 0.5’i tutarındadır.

Yine yeni yasa kapsamında, işverenlerin müstahdemlerine sağlık karnesi çıkartmaması halinde cezası asgari ücretin % 50’si şeklinde düzenlendi.

