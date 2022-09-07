1500 Dolara sahte vize

Havaalanından Türkiye’ye gitmek için sahte vize ile çıkış yapmak isteyen Jean Smith Kolie yakayı ele verdi. Tutuklanan zanlı, Gine’de bir kişiye 1500 Doları ödediğini ve vizeyi temin ettiğini söyledi





Havaalanından Türkiye’ye gitmek için sahte vize ile çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Jean Smith Kolie mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, zanlı Jean Smith Kolie'nin "Resmi sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme" suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Debreli, zanlının 03 Eylül 2022 tarihinde, daha önceden sahte olarak temin etmiş olduğu üzerinde kendi fotoğrafı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vizesini Ercan Havaalanındaki yer hizmetleri görevlisine ibraz edip sahte resmi evrakı tedavüle sürdüğünü kaydetti. Ayni gün yer hizmetleri görevlileri tarafından yapılan incelemede söz konusu vizenin sahte olduğunun tespit edildiğini dile getiren Debreli, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye atardı. Polis, zanlının kendi yazmış olduğu gönüllü ifadesinde ve sözlü beyanında vize için Gine’de kalan ismini bilmediği bir kişiye 1500 ABD doları ödediğini ve vize temin ettiğini söyledi. Yürütülen soruşturma kapsamında zanlının ikamet izinsiz olduğunun da anlaşıldığını vurgulayan Polis, zanlının davalarına hazır olmasını sağlamak adına 2 ayı geçmeyecek süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, istenilen emri verdi.

