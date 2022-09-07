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Yolcular eziyet çekiyor

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Uçak bileti fiyatları uçunca, vatandaşlar deniz yolculuğuna yöneldi. Aylık sefer sayısı bir anda 50’ye çıktı. Girne Turizm Limanı, SOS vermeye başladı

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Yolcular eziyet çekiyor

Girne Turizm Limanı’ndaki personel eksikliği hem vatandaşı hem de çalışanı mağdur ediyor. Aşırı yoğunluk nedeniyle yolcular saatlerce bekliyor, 35 personel ile yüzlerce kişiye hizmet vermeye çalışan limanda mevcut personel de çaresiz kalıyor
  
Hem yük hem yolcu limanı olarak kullanılan Girne Turizm Limanı’nda aşırı yoğunluk hem yolcuları hem de personeli çaresiz bırakıyor.
Uçaklar yerine, uçak bileti fiyatlarının uçuşa geçmesi sonrasında gemi yolculuğuna talep arttı. Haftanın 6 günü Taşucu Limanı’na karşılıklı sefer gerçekleştirilen Girne Turizm Limanı’nda her gün istenmeye görüntüler ortaya çıkıyor.



Uçak bileti fiyatlarında yaşanan pahalılık nedeniyle gemi yolculuğunu tercih eden vatandaşlar Girne Turizm Limanı’nda büyük eziyetlere maruz kalıyor. Aşırı yoğunluk nedeniyle kapasitenin çok üzerine çıkılan limanda giriş çıkışlar kilitlenirken, personel eksikliği nedeniyle yolcular saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Personel eksikliği nedeniyle işlemlerin kaplumbağa hızında gerçekleştirildiği Girne Turizm Limanı’nda, kapasite yetersizliği de büyük kaosa neden oluyor.


TALEPLE BİRLİKTE SEFER SAYISI DA ARTTI… 
Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-sen) Başkanı Abdullah Özdoğan, Girne Turizm Limanı’nda yaşanan sıkıntının kronikleştiğini ifade ederek, talebin artmasıyla birlikte sefer sayısının da arttığını söyledi.
Adı ‘turizm limanı’ olan limanda sadece yolcu gemilerinin değil, yük gemilerinin de sefer yaptığını belirten Özdoğan, sefer sayısının ayda 50’ye yükseldiğinin altını çizerek, mevcut yapının bu kapasiteyi kaydetti.
Abdullah Özdoğan, Limanda sıkıntıların kronikleştiğini anlattı. Sefer sayısının arttığını bunun da sıkışıklığa neden olduğunu söyleyen Özdoğan, “Defalarca personel alınması için çağrılar yapmamıza rağmen personel alınmıyor. Eksikliğin giderilmemesi nedeniyle şu an da 35 personelle işlemleri yürütmeye çalışıyoruz ama yetemiyoruz. Uçak biletlerinin pahalı olması nedeniyle vatandaş gemi yolculuklarına yöneldi, yığılma var ve işler plansız programsız yürüyor. Bir anda aylık sefer sayısı 50’ye yükseldi” diyerek, personel takviyesi yapılmaması halinde bir süre sonra limanda her şeyin durma noktasına gelebileceği uyarısında bulundu.
 
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