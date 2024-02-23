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140 kilo kaçak et

Beyarmudu ve Akdoğan’da toplam 140,5 kg sığır eti ele geçirildi, iki kişi tutuklandı

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140 kilo kaçak et
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Beyarmudu Kara Geçiş Kapısında dün saat 11.20 sıralarında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu 55 yaşındaki isminin baş harfleri M.Ö.’nün kullanımında bulunan araçta yapılan aramada 80 kg donmuş sığır eti ele geçirildi.
Yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 58 yaşındaki isminin baş harfleri E.E.’nin, Akdoğan’da bulunan iş yeri ve ikametgahında yapılan aramada ise 60,5 kg ağırlığında sığır eti tespit edilerek, emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.
 
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