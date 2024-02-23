Dürüst çiftine tutuklama şoku

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki sahte diploma soruşturmasında üniversitenin Mütevelli Heyeti Üyesi Kemal Dürüst ve eşi, Çalışma Bakanlığı Bakanlık Müdürü Meray Dürüst tutuklandı

Sahte diploma soruşturmasında polis ek tutuklamalarda bulundu. Soruşturma bu kez Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti'ne sıçradı.

Geçmişte Eğitim Bakanlığı yapan, eski Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt milletvekili, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Başkan Vekili Kemal Dürüst ve eşi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü pozisyonunda çalışan Meray Dürüst, üniversitede yürütülen sahte diploma soruşturması bağlamında tutuklandı.

Kemal Dürüst'ün mütevelli heyeti üyeliğinin yanı sıra başkan vekili de olduğu biliniyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Dürüst çiftinin, bugün yargı önüne çıkarılmaları öngörülüyor.

