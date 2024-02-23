banner913
banner932
Dürüst çiftine tutuklama şoku
Dürüst çiftine tutuklama şoku
14 0
Sister Firdevs’i kaybettik
Sister Firdevs’i kaybettik
6 0
 
Basketbol Büyükler EXtend Ligi kuraları çekildi
Basketbol Büyükler EXtend Ligi kuraları çekildi
15 0
En fazla yağış Kantara’da kaydedildi
En fazla yağış Kantara’da kaydedildi
39 0
KTSO üyeleri Dubai’de
KTSO üyeleri Dubai’de
20 0
LTB'de sistem yenilemesinden dolayı bazı işlemler yapılamayacak
LTB'de sistem yenilemesinden dolayı bazı işlemler yapılamayacak
17 0
YDÜ’nün KKTC Öğrenci Yerleştirme Sınavı 25 Mayıs’ta
YDÜ’nün KKTC Öğrenci Yerleştirme Sınavı 25 Mayıs’ta
37 0
banner1012

Dürüst çiftine tutuklama şoku

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki sahte diploma soruşturmasında üniversitenin Mütevelli Heyeti Üyesi Kemal Dürüst ve eşi, Çalışma Bakanlığı Bakanlık Müdürü Meray Dürüst tutuklandı

banner974
Dürüst çiftine tutuklama şoku
banner971
Sahte diploma soruşturmasında polis ek tutuklamalarda bulundu. Soruşturma bu kez Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti'ne sıçradı. 
Geçmişte Eğitim Bakanlığı yapan, eski Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt milletvekili, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Başkan Vekili Kemal Dürüst ve eşi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü pozisyonunda çalışan Meray Dürüst, üniversitede yürütülen sahte diploma soruşturması bağlamında tutuklandı.
Kemal Dürüst'ün mütevelli heyeti üyeliğinin yanı sıra başkan vekili de olduğu biliniyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Dürüst çiftinin, bugün yargı önüne çıkarılmaları öngörülüyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.