Saldam, teminatla serbest

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Saldam teminat ile serbest bırakıldı
Mahkeme Saldam'ın yurtdışına çıkışını yasaklayarak para teminatı ile ileride yargılanmak üzere serbest bıraktı.
İş insanı Hüseyin Saldam, sahte belge düzenleme sahte belgeyi tedavüle sürme suçlarından göz altına alınmıştı
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