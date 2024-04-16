1202 gündür kaçak yaşıyordu

Ülkede kaçak yaşadığı tespit edilerek tutuklanan Nijeryalı Timothy Uhochukwo Ordu “KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak” suçlamasıyla dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, 12.04.2024 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Lefkoşa'da Ortaköy’de Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Adli Şube ekipleri tarafından yapılan kontrolde zanlının 27.12.2020 tarihinden itibaren toplamda 1202 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edildiğini açıkladı.

Polis, aynı gün Muhaceret Şubeden yapılan araştırmada zanlının KKTC'ye 28.10.2020 tarihinde 60 günlük vize ile girdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

