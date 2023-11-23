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Biri 531 gündür, diğeri de 524 gündür kaçak yaşıyordu

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Lefkoşa Polis Müdürlüğü muhaceret şubesine işlem yapmaya giden Muhammad Uddin’in 524 gündür, Muhammad Islam’ın ise 531 gündür KKTC’de kaçak yaşadığı tespit edildi

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Biri 531 gündür, diğeri de 524 gündür kaçak yaşıyordu
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Lefkoşa Polis Müdürlüğü muhaceret şubesine işlem yapmaya giden ancak ülkede kaçak kaldıkları ortaya çıkan Muhammad Uddin ile Muhammad Islam tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 21 Kasım 2023 tarihinde, saat 12.00’de, LPM Muhaceret Şubesine gelen Lefkoşa’da sakin Muhammad Uddin’in yapılan muhaceret kontrolünde 16 Mayıs 2022  tarihinden itibaren 524 gün, Lefkoşa’da sakin Muhammad Islam’ın ise yapılan muhaceret kontrolünde ise 9 Nisan 2022 tarihinden itibaren 531 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.
Polis, ülkede yasal statüsü olmayan zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti. Yargıç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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