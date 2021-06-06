12 yaşındaki çocuk kuyuya düştü

Polis, dün saat 20.30 sıralarında, Ziyamet Depolar mevkiinde, Ziyamet’te sakin Süleyman Güler’in (Ç-12) koyun otlattığı esnada ağız kısmı kuru otlar ile örtülü bulunan 12 metre derinliğindeki kuyunun kenarına basması sonucu kuyu içerisine düştüğünü açıkladı.
Kuyudan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan çocuğun, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığı da kaydedildi.
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