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100 Euro’ya Güney’e kaçak geçeceklerdi

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Havaalanının batısında Güney’e yasadışı yollardan geçmek isteyen beş kişi tutuklandı. Zanlıların KKTC'den askeri yasak bölgeyi ihlal edip Güney’e geçmek için 100 Euro ödedikleri ortaya çıktı

100 Euro’ya Güney’e kaçak geçeceklerdi


Havaalanının batısında eski Lefkoşa yolu diye bilinen yerde yapılan operasyonda Güney Kıbrıs’a yasadışı yollardan geçmek isteyen zanlılar Etiendem Nkeng Emmanuel, Uche Maxcellinus Lemoha, Paschal Chinedu Anugom, Philip Bıenose ve Shafiqullah Haqmal tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Arslan, olguları aktardı. Polis,  23.03.2022 tarihinde, saat 19:15, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından, Ercan Havaalanının batısında eski Lefkoşa yolu diye bilinen yerde, yapılan operasyonda, Zanlı 1 Etiendem Nkeng Emmanuel'in kullanımında bulunan HN 401 plakalı salon araç içerisinde, Zanlı 2 Uche Maxcellinus Lemoha, Zanlı 3 Paschal Chinedu Anugom, Zanlı 4 Philip Bıenose ve Zanlı 5 Shafiqullah Haqmal tespit edilerek, Zanlı 1 Etiendem Nkeng Emmanuel'den yapılan soruşturmada kişi başı 100 Euro karşılığı KKTC'den Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip G.K.R.Y.'ne geçirmek için ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini belirtti. Polis, aynı tarihte zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını  ve Zanlı l'in tasarrufunda tespit edilen cep telefonunun mahkeme emri ile incelenmek üzere emare alındığını anlattı. Polis, aynı tarihte zanlı 1 ile zanlı 4’ün  gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçlarını itiraf ettiğini belirtti. Polis, meselenin henüz yeni meydana geldiğini, zanlıların KKTC'deki statüleri ile vermiş oldukları gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzibinin yapılacağını söyledi. Polis, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki etmeleri kuvvetle muhtemel olduğundan bu bağlamda zanlıların 1 gün süre poliste tutuklu kalmalarını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargı Mine Ozankaya, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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