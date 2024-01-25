banner913
banner932
Gönyeli Polis Karakolu, vatandaşların asayişi için hazır
Gönyeli Polis Karakolu, vatandaşların asayişi için hazır
14 0
Güney’e elektrik için 19 milyon dolar ödedik
Güney’e elektrik için 19 milyon dolar ödedik
11 0
 
Güneye yapılan geçişlerdeki kısıtlamalar için açıklama yapıldı
Güneye yapılan geçişlerdeki kısıtlamalar için açıklama yapıldı
51 0
Son yağmurlu havada en çok yağış Dipkarpaz’a düştü
Son yağmurlu havada en çok yağış Dipkarpaz’a düştü
35 0
Gazimağusa Belediyesi’nden bir yılda başarılı tablo
Gazimağusa Belediyesi’nden bir yılda başarılı tablo
19 0
En fazla yağış metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi
En fazla yağış metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi
55 0
Askerlik için 2006 doğumlulara son çağrı
Askerlik için 2006 doğumlulara son çağrı
21 0
banner1012
banner985

10 yıldır kaçak yaşıyordu, kimse fark etmedi

Haspolat’ta ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilen Nijerya uyruklu 6 kişi yakalandı. Yakalanan bir Nijeryalı’nın 2014 yılından beridir, yani tam 10 yıldır KKTC’de kaçak yaşadığı ortaya çıktı

banner974
10 yıldır kaçak yaşıyordu, kimse fark etmedi
banner971
Demirhan Polis Karakolu Ekipleri tarafından Haspolat Bölgesi'nde yapılan kontrolde ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilerek tutuklanan Nijerya uyruklu 6 kişi dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Polis, 20 Ocak 2024 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Demirhan Polis Ekipleri tarafından Haspolat Bölgesi'nde yapılan kontrolde Proiseching Asor’un 22.08.2022 tarihinden beri 516 gün, Kelechi Prince Ek Wenugo’nun 18.03.2022 tarihinden beri 612 gün, Chidiebere Paul Ngene’nin 31.12.2022 tarihinden beri  385 gün, Aranka Gift Ilıya’nın 29.11.2021’den beri 782 gün, Lawrenece Chidiebere Κevven’in 10.11.2021 tarihinden beri 801 gün ve Emmanuel Tochukwu Anosıke’nin 24.05.2014 tarihinden beri 3 bin 528 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini söyledi.
Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, aleyhlerinde 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların cezaevine gönderilmelerini talep etti. Yargıç, da zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.