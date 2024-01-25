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Sahte sağlık raporuyla oturma izni aldı

Türkiye’den temin ettiği sağlık raporunun tarihlerini cep telefonundaki programla değiştirip sahteleyen ve KKTC’de muhaceret sistemine girip, oturma izni alan üniversite öğrencisi Halil Arslan yakalandı

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Sahte sağlık raporuyla oturma izni aldı
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Türkiye’deki hastaneden temin ettiği sağlık raporunu sahteleyerek, KKTC’de muhaceret sistemine girip, oturma izni alan üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Halil Arslan tespit edilerek, tutuklandı. Zanlı Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Polis memuru, zanlının Türkiye’den temin ettiği sağlık raporunu cep telefonundaki programla tarihlerini değiştirip, sahteleyerek, güncel hale getirdikten sonra 2023 yılı Ekim ayında muhaceret sistemine girerek, oturma izni aldığını söyledi. Polis, zanlının 23 Ocak 2024 tarihinde tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.
Polis memuru, zanlının ifade verip, suçunu kabul ettiğini açıkladı.
Polis, zanlının üniversite son sınıf öğrencisi olduğunu ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç da, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
 
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